"Tunceli merkez ile Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerindeki 31 bölge, 14 Haziran'a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir"

Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle 31 bölge, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kentte teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.



Bu kapsamda kentteki bazı alanların "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez ile Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerindeki 31 bölge, 31 Mayıs ila 14 Haziran tarihlerinde özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."



Açıklamada, halkın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişlerinin yasaklandığı ifade edildi.