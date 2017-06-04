Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, EYP'nin patladığı alanda inceleme yapan güvenlik güçlerine ateş açan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettiği alanda inceleme yapan güvenlik güçlerine ateş açan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nazımiye ilçesinde dün baz istasyonun bulunduğu bölgeye yakın bir mevkide, terör örgütü mensuplarınca yola döşenen EYP'nin küçükbaş hayvanların basması sonucu patladığı ve bazı koyunların telef olduğu anımsatıldı.



Patlamanın ardından bölgeye olay yeri inceleme ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Olay bölgesinde gerekli çalışmalarını yapan güvenlik güçlerimize terör örgütü mensuplarınca saldırı girişimi olmuş, güvenlik güçlerimizin anında karşılık vermesiyle kısa süreli çatışma yaşanmıştır. Terör örgütü mensuplarının ateş açtığı bölge ve teröristlerin tahmini kaçış güzergahları tank atışlarıyla ateş altına alınmış olup bölgede operasyonlar devam etmektedir."



Açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla, aralıksız devam ettiği vurgulandı.