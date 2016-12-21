Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

0 0 0 0

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların devam ettiği belirtildi.



Operasyonların aralıksız devam ettiğinin bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca terörist unsurları yakalamak, etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınak ve barınakları tespit ederek imha etmek maksadıyla merkez Merment Deresi mevkisinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, teröristlere ait doküman ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen dokümanlara cumhuriyet başsavcılığının talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler olay yerinde imha edilmiştir."

Kaynak: