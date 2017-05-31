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Tunceli'de terör operasyonu

Güvenlik güçlerince ele geçirilen teröristlere ait 100 kilogram amonyum nitrat, 50 kilogram gübre, 250 biksi fişeği, 400 metre kablo ve muhtelif yaşam malzemeleri imha edildi

Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'de güvenlik güçlerince terör örgütüne yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan maddeler ile yaşam malzemelerinin ele geçirildiği ve imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı birliklerinin merkeze bağlı Boztarla ve Değrik mahalleleri ile Çaldıran Tepe bölgesinde 29 Mayıs'ta operasyon gerçekleştirildiği duyurulan açıklamada, "Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-90 Operasyonu kapsamında 100 kilogram amonyum nitrat, 50 kilogram gübre, 250 biksi fişeği, 400 metre kablo ve teröristlere ait muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ele geçirilen malzemelerin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olay yerinde imha edildiği vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tunceli valiliği #tunceli #terör operasyonu
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