Tunceli Valiliği: "Operasyon esnasında teröristler tarafından daha önceden döşenmiş patlatılmaya hazır vaziyette bir EYP patlamıştır"

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 askerin hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı bildirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün, İl Jandarma Komutanlığınca Pülümür ilçesi Geriş Tepe bölgesinde terör örgütüne yönelik "Şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Osman Öz-111" operasyonu başlatıldığı belirtildi.



Operasyon kapsamında güvenlik güçleri tarafından arazi arama tarama faaliyeti yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyon esnasında teröristler tarafından daha önceden döşenmiş patlatılmaya hazır vaziyette bir EYP patlamıştır. EYP'nin patlaması sonucu 2 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, yaralı askerlerimiz gerekli tedavinin yapılması için Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilmiştir. Askerlerimizin sağlık durumu iyidir."

Açıklamada, kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla aralıksız devam ettiği kaydedildi.

