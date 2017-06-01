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Tunceli'de yakalanan 2 terörist tutuklandı

Nazımiye ilçesinde bölücü terör örgütünden kaçan ve güvenlik güçleri tarafından yakalanan biri kadın iki teröristin tutuklandığı bildirildi.

Tunceli'de yakalanan 2 terörist tutuklandı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bölücü terör örgütünden kaçan ve güvenlik güçleri tarafından yakalanan biri kadın iki teröristin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 18 Mayıs'ta Nazımiye ilçesinde bölücü terör örgütünden kaçan bir kadın ile bir erkek teröristin sağ olarak ele geçirildiği duyurulan açıklamada, "Sağ olarak ele geçirilen teröristler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmıştır. Terör örgütü mensupları, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştır." ifadesine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #tunceli valiliği #tunceli #terörist
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