PKK'nın el yapımı patlayıcı saldırılarını engellemek için Bitlis Valiliği harekete geçti.
Valilik, il genelinde özellikle mutfak tüplerinin amacı dışında kullanılarak, terör örgütleri tarafından el yapımı patlayıcı imalinde kullanıldığını, bu nedenle satışların kimliksiz yapılamayacağını duyurdu.
Açıklamada, adrese teslim edilen ve bayi işyerlerinde yapılacak piknik tüpü satışlarında, ilk satışlar hariç olmak üzere boş tüp alınmadan yeni tüp teslim edilemeyecek.
Ayrıca tüketicilerin kimlik numarası ya da kredi kartı bilgileri ile ad- soyadı bilgisinin Tüp Satış Bildirim Cetveli ile kayıt altına alınacak.
ulusalkanal.com.tr
Bitlis Valiliği, PKK'nın el yapımı patlayıcılarda kullandığı mutfak tüpleri ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Bundan böyle vatandaşa; İlk satışlar hariç olmak üzere boş tüp alınmadan, yeni tüp verilmeyecek. Ayrıca satışta tüketicinin kimlik numarası ya da kredi kartı bilgileri alınacak.
PKK'nın el yapımı patlayıcı saldırılarını engellemek için Bitlis Valiliği harekete geçti.