Bitlis Valiliği, PKK'nın el yapımı patlayıcılarda kullandığı mutfak tüpleri ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Bundan böyle vatandaşa; İlk satışlar hariç olmak üzere boş tüp alınmadan, yeni tüp verilmeyecek. Ayrıca satışta tüketicinin kimlik numarası ya da kredi kartı bilgileri alınacak.

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