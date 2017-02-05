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Turhan Özlü: Teklif sandıklardan dönecektir, bundan eminiz

Ulusal gönüllüleri, İstanbul Kartal'da düzenlenen kahvaltılı toplantıda biraraya geldi. Toplantının gündeminde başkanlık içeren yeni anayasa teklifi vardı. Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Turan Özlü, teklifin sandıktan geçmeyeceğini vurguladı.

Turhan Özlü: Teklif sandıklardan dönecektir, bundan eminiz

Ulusal Gönüllüleri, Türk Milletinin bölen başkanlık sistemine karşı mücadeleye başladı. 

İstanbul Kartal'da Ulusal Gönülleri kahvaltılı toplantı düzenledi. 

Çok sayıda gönüllünün yer aldığı toplantının toplantının konuşmacıları Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Bşakanı Turan Özlü ve Doçent Doktor Cüneyt Akalın oldu. 

Ulusal Kanal Yönetim Krulu Başkanı Turan Özlü, değişikliğin refarandumdan geçmeyeceğini vurguladı. 

Daha önce kazanılan zaferleri hatırlatan Özlü, refarandumda "hayır"  için nasıl bir çalışma yürütülmesi gerektiğini de anlattı. 

Türkiye'nin gündeminin başkanlık olmadığını vurgulayan Doçent Doktor Cüneyt Akalın, refarandum da hayır için mücadele edeceklerini belirtti. 


HABER-KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #turhan özlü #Ulusal Gönüllüleri #Kartal
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