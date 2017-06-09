Amerika’nın İncirlik Üssü’nü kullanarak, Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’ye destek vermesine işçi sınıfından da tepki geldi. Almanların İncirlik’ten çekildiğini hatırlatan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Almanlardan önce çekilmesi gerekenler Amerikalılar” dedi. Atalay, “Almanya’ya koyduğumuz bu tavrı Amerika’ya da koymamız gerekiyor” diye konuştu.

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