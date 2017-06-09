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Türk İş'ten İncirlik Üssü çıkışı

Amerika’nın İncirlik Üssü’nü kullanarak, Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’ye destek vermesine işçi sınıfından da tepki geldi. Almanların İncirlik’ten çekildiğini hatırlatan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Almanlardan önce çekilmesi gerekenler Amerikalılar” dedi. Atalay, “Almanya’ya koyduğumuz bu tavrı Amerika’ya da koymamız gerekiyor” diye konuştu.

Amerika’nın İncirlik Üssü’nü kullanarak, Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’ye destek vermesine toplumun her kesiminden tepki geliyor.

İncilik Üssünün Amerikan uçuklarına kapatılması görüşüne işçi sınıfından da destek geldi. 

Açıklamayı, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay yaptı. 

Türk İş’in basın mensuplarına verdiği iftarda konuşan Atalay’a Almanya ile Türkiye arasında yaşanan İncirlik Üssü krizi soruldu.

Atalay, Türkiye’nin Almanya’ya koyduğu tavrı Amerika’ya da göstermesi gerektiğini vurguladı.
 
HABER-KAMERA: TANSEV KARA
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #türk iş #incirlik üssü #almanya
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