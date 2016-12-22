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Türk-Rus dostluğu bitmez

Antalya'nın en çok Rus turisti ağırlayan ilçesi Kemer'de esnaf, büyükelçi Karlov suikastını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Türk-Rus dostluğunun hedef alındığını belirten turizm esnafı, emperyalizm destekli terör saldırısının amacına ulaşamayacağını söyledi.

Türk-Rus dostluğu bitmez
Antalya Kemer'de, vatandaşlar Büyükelçi Andrey Karlov suikastını Ulusal Kanal'a anlattı.

İki sezondur Rusya krizinin ağır faturasını ödeyen esnafa göre saldırının hedefi, gelişen Türkiye-Rusya ilişkileri...

Kemer esnafı suikastın arkasında Amerika'nın olduğunu düşünüyor.

Kemerli esnaf Büyükelçi Karlov'a yönelik saldırının Türkiye-Rusya ilişkilerini bozamayacağından emin.



ulusalkanal.com.tr
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