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Türk Telekom'dan FETÖ operasyonu açıklaması

Türk Telekomünikasyon AŞ, bugün yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda hiçbir çalışanlarının gözaltına alınmadığını bildirdi. 

Türk Telekom'dan FETÖ operasyonu açıklaması

Türk Telekomünikasyon AŞ'den yapılan açıklamada, bugün İstanbul'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonu kapsamında, "İstanbul'da terör operasyonu" başlığıyla servis edilen haberde; kurumu konu eden bazı hususların açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öncelikle önemle belirtmek isteriz ki, söz konusu 'FETÖ' operasyonu kapsamında şu ana kadar Türk Telekom'da çalışmakta olan hiç kimse gözaltına alınmamıştır. Ayrıca yine altını çizerek ifade etmek isteriz ki, Türk Telekom Genel Müdürlüğü ya da herhangi bir ofisinde bir gözaltı işlemi ya da operasyon gerçekleştirilmemiştir. Türk Telekom, Türkiye Cumhuriyeti hukuk kuralları çerçevesinde terör örgütlerine karşı bugüne kadar gerekli mücadeleyi göstermiş bundan sonra da aynı mücadeleyi kararlılıkla göstermeye devam edecektir. Türkiye'nin en köklü kurumlardan olan ve ülkemizin göz bebeği niteliğindeki şirketimiz adına oluşabilecek yanlış bir algının önüne geçmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına saygıyla bildiririz."


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Fetullahçı Terör Örgütü #fetö #türk telekom
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