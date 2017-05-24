Astana'daki Suriye barış sürecini güçlendirilmek için Türk ve İranlı yetkililer İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi. Görüşmede, Tahran-Ankara ilişkileri başta olmak üzere, Astana sürecinin güçlendirilmesi, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünün korunması, teröre karşı etkin mücadeleyle birlikte barışçıl müzakerelerin sürdürülmesi konuları ele alındı.

Suriye'de bölgesel çözüm için, Türk ve İran'lı yetkililer İran'ın başketi Tahran'da bir araya geldi.



Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sedat önal başkanlığındaki heyet, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabir Ensari ile görüştü.



Toplantılar basına kapalı yapıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabir Ensari, toplantıda Tahran-Ankara ilişkileri başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığını açıkladı.



İran dışişleri bakanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, "Suriye krizi başta olmak üzerde Batı Asya ile Kuzey Afrika'daki son gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu" denildi.



Ensari, Astana'daki Suriye barış sürecinin güçlendirilmesi ve İran ile Türkiye arasındaki istişarelerin daha fazla yapılması gerektiğine ihtiyaç duyulduğu vurguladı. Açıklamada ayrıca "Bölge ülkelerinin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması, inanç ve etnik gruplara saygı duyulması, teröre karşı etkin mücadeleyle birlikte barışçıl müzakerelerin sürdürülmesi gereli önemlidir" ifadelerin yer verildi.



ulusalkanal.com.tr