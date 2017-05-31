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TürkAkım'da boru döşeyecek gemi İstanbul'dan geçti

Rus doğalgazını Türkiye'ye taşıyacak TürkAkım boru hattının derin sulardaki inşaatını gerçekleştirecek Pioneering Spirit adlı boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

TürkAkım'da boru döşeyecek gemi İstanbul'dan geçti

Rus doğalgazını Türkiye'ye taşıyacak TürkAkım boru hattının derin sulardaki inşaatını gerçekleştirecek Pioneering Spirit adlı boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.



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İstanbul Boğazı'na sabah saatlerinde giriş yapan 382 metre uzunluğunda ve 124 metre genişliğindeki Malta bayraklı geminin, Rusya'nın Anapa Limanı'na 2 Haziran'da ulaşması bekleniyor.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı da geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi dolayısıyla uluslararası gemi trafiğini çift yönlü askıya aldı.



Geminin döşeyeceği gaz boruları, Karadeniz altından 900 kilometre boyunca ilerleyerek Trakya kıyısında Türkiye'ye ulaşacak.



ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Malta #rusya #trakya #karadeniz #İstanbul Boğazı #türkakım #rus
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