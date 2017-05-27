Bir kardeş, hayatının en zor anlarını yaşadı. Abisinin naaşının başında "Çanakkale Şehitleri" şiirini okudu. Bir anne de yaşanması en zor acıya dayandı, törene katılanları "Ağlamayın" diye teselli etti. 2 çocuğu ile yalnız kalan bir eş ise hayat arkadaşını "Bana en büyük hediyeyi verdin birtanem" diye uğurladı. Türkiye, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 5 kahraman evladını toprağa verdi.

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Uzman Çavuş Abuzer Doğan, Uzman Çavuş Yavuz Bayram, Uzman Çavuş Mustafa Özdemir, Uzman Çavuş Gökhan Peker, Uzman Çavuş Ferhat Gözen... 5 vatan evladı Ağrı, Hakkari ve Siirt'te bölücü terör örgütü ile mücadelede şehit oldu.



Bugün toprağa verildiler... 5 ilde bugün törenler düzenlendi. Bölücü terör örgütü PKK ile mücadele kararlılığı sergilenidi.



Uzman Çavuş Abuzer Doğan çetin mücadelenin yürtüldüğü Tendürek Dağı'nda şehit oldu. Bugün O'nun için Kayseri'de cenaze töreni düzenlendi.



Kardeşi al bayrağa sarılı tabutunun başında Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirini okudu.



Şehidin naaşı Kayseri Garnizonu ve Hava Şehitliği'ne defnedildi.



Çankırı'da da bir kahramanın toprağa verdi. O'da Tendürek'te destan yazan yiğitlerdendi. Şehit jandarma uzman Çavuş Yavuz Bayram naaşı önce baba ocağına ardında da köyü Yukarı Alagöz'e götürüldü.



Şehit Uzman Çavuş köyünde sonsuzluğa uğurlandı.



Tendürek Dağı'nda bölücü terör örgütü ile korkusuzca çarpıştı Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir. Bu memleket için şehit oldu. Cenaza namazı Samsun'da kılındı.



Evli ve 2 çocuk babasıydı. O yiğidi doğuran ana, törene katılanları teselli etti. "Ağmayın, oğlum ağlamanızı istemezdi" dedi.



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Peker için de Yozgat'ta tören düzenlendi. Eşi Sema Peker asker kıyafeti ile katıldı törene, "bana en büyük hediyeyi vedin bir tanem" dedi.



Şehidin annesi de konuştu oğlunu anlattı.



"Ağlamayacağım kuzum, vatan sağ olsun, kuzum. Vatana ben seni kurban verdim yavrum. Sen beklemeseydin biz buralarda duramazdık yavrum. Sen canını feda ettin bizim için yavrum. Ağlamayın, düşmanları sevindirmeyin"



Siirt'te şehit olan Ferhat Gözen'in naaşı da Gaziantep'te babaocağına götürüldü. 10 ay önce uzman çavuş olarak göreve başlayan Gözen, kılınan ikindi namazının ardından sonsuzluğa uğurlandı.



ulusalkanal.com.tr