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Türkiye, Avusturya'ya karşı NATO kozunu devreye soktu

Türkiye, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin dondurulmasını talep eden Avusturya'ya karşı NATO kozunu devreye koydu. Alman Die Welt gazetesine göre, Türkiye, Avusturya'nın bütün önemli NATO işbirliği programlarından çıkartılmasını talep etti.

Türkiye, Avusturya'ya karşı NATO kozunu devreye soktu

Almanya'da yayınlanan Die Welt gazetesi, Türkiye'nin Avusturya'nın bütün önemli NATO işbirliği programlarından çıkartılmasını talep ettiğini duyurdu.

Gazetenin haberine göre Avusturya askerleri NATO ülkeleriyle ortak tatbikat yapamayacak. Avusturya, ittifakın önemli ortaklık programlarına katılmayacak. Türkiye, bir süredir NATO üyesi olmayan Avusturya'nın eğitim programına katılmasını bloke ediyordu. NATO üyesi olmayan ancak üye ülkelerle partnerlik yapan Avusturya, önce Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin durdurulmasını istemiş, ardından iktidar üyelerinin ülkede referandum toplantıları düzenlemesine karşı çıkmıştı.

Üst düzey bir NATO temsilcisi gazeteye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Avusturya'yı izole eden uygulamayı kabul ettirmesinin beklediğini söyledi. NATO çevrelerinden yapılan açıklamalarda ise konunun, ABD Başkanı Trump'ın da katılacağı perşembe günkü NATO zirvesinden önce gündemden kalkmasının umulduğu" belirtildi.

NATO'nun alacağı karara göre, Avrupa ve Asya'nın yanı sıra aralarında Gürcistan ve Ukrayna'nın da olduğu eski Sovyet Cumhuriyetleri ile ittifak arasındaki işbirliği genişletilecek. Bundan böyle her ülkenin NATO ile tek başına anlaşma imzalayabilmesi mümkün olacak. Böylece Avusturya nedeniyle aylardır bütün NATO ülkelerini bağlayan askeri işbirliği yasağı da kalkmış olacak.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #türkiye #avrupa birliği #almanya #die welt #nato #avusturya #avrupa #asya
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