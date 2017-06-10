Türkiye'nin gönderdiği ilk gıda sevkiyatı Katar'a ulaştı. Katarlılar, Türk ürünlerine yoğun ilgi gösterdi. 10 kelimelik Türkçe sözlük Katarlılar arasında en çok paylaşılan fotoğraf oldu. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki diyalogun devam etmesi gerektiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı Arap ülkelerinin uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargonun ardından Katar, alternatif olarak Türkiye'den gıda ürünü almaya başladı.



Türkiye'den giden ilk sevkiyat Katar'a ulaştı. Başkent Doha'daki Al Meera marketler zincirinin sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından şehirdeki birçok markette halk Türk ürünlerinin olduğu rafların önünde yoğunluk oluşturdu.



Katar'daki diğer birçok market de benzer paylaşımlarda bulunarak Türk ürünlerini raflarına dizdi.



Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki diyalogun devam etmesi gerektiği belirtildi. Katar Dışişleri Bakanı es Sani, Lavrov'a teşekkür etti.



Katar ablukasına bir başka Körfez ülkesi ise katılmadı. Eritre, Katar ile ilişkilerini kesme talebinde bulunan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yönetimlerinin isteğini geri çevirdi.



Birleşik Arap Emirlikleri ise Katar karşıtı hamlelerini sürdürüyor. Son olarak Katar Havayolları'nın sponsoru olduğu Barcelona'nın forması ülkede yasaklandı. Formayı giyen ve taşıyanların tutuklanacakları ve hapis cezası ile yargılanabilecekleri belirtildi.





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