Erdoğan, Katar ile imzalanan anlaşmaları onayladı
Erdoğan, Katar ile imzalanan anlaşmaları onayladı
İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi

Türkiye'den Somali'deki saldırıya tepki

"Ülkede barış ve istikrarın tesisi için fedakarca çalışan güvenlik güçlerine yönelik bu terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz"

Türkiye'den Somali'deki saldırıya tepki

Türkiye, Somali'nin yarı özerk bölgesi Puntland'da askeri üsse düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Somali'nin Puntland bölgesindeki bir askeri üsse yapılan saldırıda çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Ülkede barış ve istikrarın tesisi için fedakarca çalışan güvenlik güçlerine yönelik bu terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz." ifadesi yer aldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerinin iletildiği açıklamada, Türkiye'nin terörizmle mücadelede Somali halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olmaya devam edeceği kaydedildi.

Eş-Şebab militanlarının Somali'nin yarı özerk bölgesi Puntland'daki Af-Urur askeri üssüne patlayıcılar ve ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda, aralarında sivillerin de olduğu 70'e yakın kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör #somali #Puntland #dışişleri bakanlığı
banner863
Önceki Haber
Amerikalıların serveti ilk çeyrekte arttı
Sonraki Haber
Bingöl'de 30 köydeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.