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Türkiye'den Ukrayna'ya kimlikle seyahat başlıyor

Ukrayna ile Türkiye arasında pasaportsuz seyahat uygulamasının önümüzdeki haftalarda başlamasının beklendiği açıklandı.

Türkiye'den Ukrayna'ya kimlikle seyahat başlıyor

 Ukrayna Devlet Göçmen Servisi Başkanı Maksim Sokolyuk, Ukrayna ile Türkiye arasında yeni kimlik kartlarıyla pasaportsuz seyahat döneminin bir iki hafta içinde başlamasının beklendiğini duyurdu.

Ukraynalı yetkili, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye, Ukrayna ile çipli kimlik kartlarıyla karşılıklı pasaportsuz seyahat uygulamasını 20 Mayıs tarihinde onayladı. Dışişleri Bakanlığından resmi tarihi bekliyoruz. Bir iki hafta içinde uygulamanın başlayacağını düşünüyorum dedi.

Ukrayna, söz konusu uygulamayı 17 Mayıs tarihinde onaylamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma, 14 Mart 2017 tarihinde Ankarada Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Samsar ile Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Andriy Sıbiga tarafından imzalanmıştı.

Etiketler; #facebook #Maksim Sokolyuk #Ukrayna #türkiye
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