İşte TGB Genel Merkezinden yapılan açıklama:



"Basına ve kamuoyuna,



Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Çağdaş Cengiz, 4 yılı aşkın süredir başarıyla yürüttüğü görevinin ardından TGB’den mezun oluyor. Genel Başkan değişikliğini yapmak üzere, Türkiye Gençlik Birliği Olağanüstü Genel Kongresini 27 Mayıs 2017 Cumartesi günü Türkiye Barolar Birliği Av. Teoman Evren Konferans Salonu’nda topluyor.



Her Şey Vatan İçin, Her Adım Hürriyete!



TGB GYK ÜYELERİ DE SEÇİLECEK



Genel Başkan değişiminin yanı sıra, TGB Genel Yönetim Kurulu üyeleri de seçilecek.



Ayrıca TGB Çalışma Yönergesinde de değişiklikler yapılacak.



Kongrenin ana sloganı da ‘’Her Şey Vatan İçin Her Adım Hürriyete!’’ olacak.



ulusalkanal.com.tr