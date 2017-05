Atatürkçü, vatansever ve devrimci gençleri sağ-sol demeden birleştiren Türkiye Gençlik Birliği (TGB), yeni Genel Başkanını seçtiği Olağanüstü Genel Kongresini Türkiye Barolar Birliği Av. Teoman Evren Konferans Salonu’nda yaptı. Katılımın yoğun olduğu kongrede açılış konuşmasını yapan Çağdaş Cengiz, "Kongremiz hem bir geçmiş dönem muhasebesi niteliği taşıyacak hem bugünün tahlili ışığında görevler saptayacak hem de yeni bir önderlik altında yeni bir atılım döneminin başlangıcı için milat olacaktır" dedi.

Türkiye’nin dört bir yanındanyüzlerce üniversite ve lise öğrencisinin katıldığı kongreninkonukları arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan,Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Polat,Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş,Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Sekreteri Uğurcan Yardımoğlu, Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Usame Budak ,Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Sekreteri Şen Yazgan,Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan, Ankara Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Ersin Etik , Türkiye Assubaylar Derneği Başkanı Adnan Ayvacı’’ yer aldı.



"150 yıldır Vatan ve Hürriyet, Kavganın Neferleriyiz, Devrimi Görecek Kuşağız, Liseler, Bizimle Aydınlanacak, Üniversiteler Bilimin Yuvası Vatanseverliğin Kalesidir , Ey Vatan, Gözyaşların Dinsin Yetiştik Çünkü Biz" pankartlarının asılı olduğu kongre salonuna gençliğin büyük coşkusu hakimdi.



TGB, TÜRKİYE’NİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜDÜR!



Divan Kurulu Başkanlığına seçilen (TGB Eski Genel Başkanı)Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel yaptığı konuşmada "Örgütlü yaşam bizlerin nefes aldığı yerdir.Örgütsüzlük, insanı intihara sürükler, umutsuzluğa düşürür. Sizler de biliyorsunuz devrim, kararlı ölçünün ısrarlı mücadelesi ile olur. Ve vurguluyorum en sert çarpışmalar vatanseverlerin iktidara en yakın olduğu zaman olacaktır. ÇünküTürkiye’de yeniden Atatürkçülerin iktidarı demek, dünya dengelerinin alt-üst olması demek, Filistin’in, Suriye’nin kurtuluşu demektir." ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmasıyla mücadelenin ömür boyu süreceğini vurgulayan Çağdaş Cengiz veda konuşmasında ise "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hatt-ı Müdafaa Yoktur Sath-ı Müdafaa Vardır ' sözü sadece bir askeri stratejiyi ifade etmiyor . Aynı zamanda bir siyaset ve örgütlenme stratejisi sunuyor.Bugün bazıları laikliği savunuyor, hattı savunuyor ama bakıyoruz o hattı Amerikan cephesinden savunuyor. Bazıları Cumhuriyeti savunuyor, ama Cumhuriyeti savunurken vatanı savunmanın gerekliliğini göremiyor. TGB hattı değil sathı savunma stratejisiyle siyaset belirlediği için bugüne kadar başarılı oldu.







DEVRİMİ GÖRECEK KUŞAĞIZ



Biz Adriyatik’ten Çin Denizine kadar, Ümit Burnundan Alaska’ya kadar insanlığın cephesindeyiz. Sadece vatana, millete bağlılığımızla değil aynı zamanda insanlığımız ve geleceğe dönük özlemlerimizle, uyum ve kardeşlik içinde yaşadığımız bir dünya kavgasının en ön cephesindeyiz.Biliyoruz gerçek ilerlemek ilerici olmakla değil ilerlemekle mümkündür. Eğer ilerliyorsak kendimize devrimci,vatansever diyebiliriz. Vatanımıza son soluğumuza kadar bağlıysak ve mücadele ediyorsak kendimize vatansever diyoruz.Türkiye'de şu an bir Titanikçiler var bir de Bandırmacılar var. Titanikçiler Atlantik sularında devasa gemilerinin asla batmayacağı inancıyla Amerika'ya doğru seyrederkenbizler Bandırma vapurunda Atatürk ihtilali için yola çıkmış devrimcileriz. Titanikten çok daha sağlam bir gemideyiz. Biz yolumuza Mustafa Kemal Atatürk olarak devam edeceğiz. Vatan ve devrim mücadelesinin bayrağını en önde dalgalandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



HER ŞEY VATAN İÇİN! HER ADIM HÜRRİYETE!



‘Vatanımızı böldürmeyeceğiz! Hürriyetimizi kazanacağız!' vurgusunun yapıldığı kongrede açıklanan faaliyet raporları aklandı. Ardından yapılan rapor taslağı gündeminde ise çok sayıda üniversiteli ve liseli söz alarak fikirlerini ifade etti.

Yapılan seçim sonuçlarına göre TGB Genel Başkanlık görevine TGB Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Cem Dikmen seçildi.



TGB ve TLB bünyesinde yapılan diğer değişikliklere göre TLB Genel Başkanlığı görevine Yıldırım Gencer,TLB Genel Başkan Yardımcısı görevine Uğur Aykaç, Kırmızı Beyaz Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliğine Hakkı Erman Ergincan’ıngetirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.







YIKACAĞIZ! ÇÜNKÜ YAPMA GÜCÜMÜZ VAR!



Cem Dikmen, seçimlerin ardından yaptığı konuşmasında şunları söyledi:



Teminat, olağan süreçler için değil, olağanüstü süreçler içindir. TGB, olağanüstü süreçlerde Cumhuriyet devriminin teminatı olan gençliğin adıdır.11 yıllık mücadele sürecimiz Türkiye’nin birçok kırılma noktasına tanık olmamızı ve müdahale etmemizi sağlamıştır.Bütün bu kırılmalar, bir devrimci sürecin alametleridir. Sıralayalım;



-İçeri atılanlar ile atanlar yer değiştirdi.



-Açılım bitti, PKK eziliyor. 24 Temmuz 2015’ten itibaren vatan savaşı sürecindeyiz.15 Temmuz ezberleri bozuyor. Vatanseverlik, bağımsızlık kanıtlanmıştır.



-Atatürk’e saldırılar cezasız kalamaz, kalmıyor. Eskiden Nutuk’u dahi suç delili yapıyorlardı. Bugün Nutuk’tan örnekler veriliyor.

-Şişirme ekonomi çöküyor. Üretim olmadan yürütülen sistemçöküyor.Üretime geçmeyi bugün iktidar bile görüyor.

-Türkiye rotasını Asya’ya çeviriyor. En önemlisi de budur. 70 yıllık ‘’Küçük Amerika‘’ sözü bitmiştir.

-Namlusunu vatanımıza çevirenler stratejik dostlukhayali görenler derhal uyanmalı, kendine gelmelidir.

-Vatan bütünlüğümüzü tehdit edenler, şehirlerimizi bombalayanlar var ise unutulmasın ki bu topraklarda 'Ya istiklal ya ölüm'' diyen Mustafa Kemal’ler vardır.



"Kırılma anlarına tanık olan gençlik, Türkiye’yi hakettiği gibi yönetme iddiasıyla görevinin başındadır" ifadesini kullanarak gençliğin hedeflerini sıralayanTGB’ninyeni başkanı Dikmen, "Söz veriyoruz buülkeyi hakettiği gibi yöneteceğiz. Milletimizin birliğini her şeyin üzerinde tutacağız. Çünkü vatan bütünlüğü ancak milletin birliği ile korunur.



BAYRAĞIMIZIN DALGALANMADIĞI YER KALMAYACAK



Bilim yuvalarımız olan üniversitelerimizi vatan savunmasının kaleleri haline getireceğiz. Mehmetçik cephede, bizler üniversitelerde vatanımızı savunacağız!Türkiye’yi hakettiği gibi yönetecek kadrolar yetiştireceğiz. Milletimize ve en önemlisi 11 yıldır büyük tecrübeler biriktiren teşkilatımıza güvenimiz tam!" dedi.



Konuşmadan sonra salonda kuvvetli alkışlar ve ‘’ Devrimi yapacak kuşağız, Atatürk Gençliği Görev Başında, Yaşasın Türkiye Gençlik Birliği‘’ sloganları yankılandı.



TÜRKİYE’NİN AYDINLIK GELECEĞİ : TLB’ DE BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİ!



Eski TLB Başkanı Bora Çelik görevini devrederken yaptığı konuşmasında ‘’TGB nasıl Türkiye’de umut olmuşsaTLB’deTGB’nin sigortası olmuştur. TLB, Fethullah Gülenlerin altın nesil projesine karşı yetişmiş, Atatürkçü, vatansever nesildir.’’ İfadelerini kullandı.







Yeni dönem TLB Genel Başkanlığına seçilen Yıldırım Gencer ise ‘’TGB’ningeleceği Türkiye’nin aydınlık yüzü TLB, kurulduğu yıldan bu yana giriştiği her işi başarıyla tamamlayankararlılığın örgütü olmuştur. TLB, gençliği yozlaştıran, hayattan koparan bu sisteme karşı bir tepki olan gençliğin seçeneksiz olmadığını gösterenlerin örgütüdür. Gericiliğin karşısına Kubilay gibi dikilen,vatan ve Atatürk düşmanlarının korkulu rüyasıdır TLB!TGB de daha büyük işler yapmak için daha büyük görevlere atılmak için liselileri inşaa edecek olandır.’’Sözleriyle konuşmasını tamamladı.



VATANSEVER GENÇLİĞE DESTEK



Kongreye katılan konuklar arasındakonuşmalarını gerçekleştiren, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan :TGB' den emekli olunmaz emekçi olunur; vatan mücadelesinin emekçisi olunur. Çağdaşda öyle olacak.

Siyasetin en zor dönemlerinde Türkiye'de Silivri zindanlarının önündeTGB’nin birebir mücadelesini görmüş biri olarak samimiyetle söylüyorum: Yurtseverlerin zindanlara tıkıldığı dönemde , aydınların tasviye edildiği günlerde, Silivri zindanları önünde TGB ile mücadele etmiş biri olmanın gurunu yaşıyorum.



BU VATAN BATMAZ, SİZ VARSINIZ!



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Polat: Atatürk’ün anladığı Türk genci ve gençliği bugün burada bu salondalar. Bu salondakiler ‘Bu topraklarda Mustafa Kemal’ler Yenilmez’ diyerek Türk gençliğini birleştirenlerdir.TGB, Türkiye’nin önündeki barikatları, engelleri yıkarak sel olup taşıyor.



Eminim Çağdaş Cengiz,önümüzdeki dönemlerde de Türkiye’ninvatan mücadelesinin öncülerinden olmaya devam edecektir. Ve TGB, seçeceği yeni başkan önderliğinde şahlanacak ve Türkiye’nin geleceğine damga vuracaktır.



TÜRKİYE’NİN ARANAN KANI TGB OLMUŞTUR



‘’TGB’yi kurduğumuzda aranan kan bulunmuştur diye sesler yükselmişti. TGB, Türkiye’nin aranan kanıdır. ‘’ diyerek konuşmasına başlayan Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni ( TGB Kurucu Başkanı) Adnan Türkkankonuşmasını‘’11 yıldır hürriyetin, vatanın, bağımsızlığın peşinde, Atatürk’ün yolunda, bağımsız Türkiye davasındayız. TGB bir dava örgütüdür; davamız ‘Tekel vatandır, vatan satılmaz diyen işçinin, yıkılsın ağalık yaşasın Cumhuriyet ‘diyen köylülerle mayalanıyor.TGB belki de turuncu devrime çevrilmek istenen gezi hareketini kırmızı beyaza çeviren harekettir, varlığını milletin varlığına armağan etme davasıdır.Silivri barikatlarını yıkarak çelikleşen bir davadır bizim davamız. Milletimizi emperyalizmin pençesinden kurtarıncaya kadar, Atatürk’ün çağdaş Türkiye’sini kuruncaya kadar aynı iradedeyiz. Görüyoruz ki MehmetAkif de , Namık Kemal de, Nazım Hikmet de, Kubilay da, Uğur Mumcu da, bütün vatan şehitlerimiz bu salonda bugün burada. ‘’ sözleri ile sürdürdü.



HER ŞEY VATAN İÇİN



Kongreye gönderdikleri mesaj ile desteklerini ileten isimler arasında yer alanTürk Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ ‘’ TGB’nin bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Atatürk bu ülkenin teminatıdır. Bu ülkede her şeyden çok size güveniyorum.’’







Muazzez İlmiye,Güç Veriyor Gençliğe!

Cumhuriyetin asırlık çınarı Muazzez İlmiye Çığ'ın olağanüstü kongremize ilettiği tebrik mesajı okundu. pic.twitter.com/nMawC65BFU — TGB (@genclikbirligi) 27 Mayıs 2017

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek,Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğludedi.