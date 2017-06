"Türkiye'ye geldiğimde ilk hedefim, kültürel çalışmalar yapıp, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirerek ileri taşımaktı. Şu anda bu hedefimin temelini Türkiye'de atmış oldum"

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelerek, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" ile eğitim gören uluslararası öğrenciler, ülkeleri ve Türkiye arasında köprü görevi görecek.

Ankara'da YTB'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve her yıl renkli görüntülere sahne olan 6. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katılan gençler, Türkiye Burslarına başvuru süreçlerini, Türkiye'ye ve Türk kültürüne dair izlenimlerini ve YTB'nin eğitim hayatlarına katkısını AA muhabirine değerlendirdi.

Kocaeli Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sudanlı Muhammed Nureddin, Türkiye'ye iki yıl önce geldiğini belirterek, "Türkiye'de okumak başka bir ülkede okumaya benzemiyor. Türkler samimi insanlar. Bir ülkenin nasıl sevildiğini ben Türklerden öğrendim." dedi.

Yüksek lisansa başlamadan önce yurt dışında okumayı düşünmediğini, Sudan'daki Türklerle tanıştıktan sonra fikrini değiştirerek Türkiye Burslarına başvurduğunu anlatan Nureddin, "Türklerle tanıştıktan sonra gerçekten samimi insanlar olduğunu anladım. Türkiye, Müslüman bir ülke olması sebebiyle de benim için en uygun ülkeydi. Türkiye'de her türlü kültürü ve farklı adetleri bulabilirsiniz." diye konuştu.

Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Nureddin, ülkesine döndükten sonra Türkiye ile Sudan arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek ve İslam alemine faydalı olmak için çalışacağını ifade etti.

İletişim Bilimleri yüksek lisans mezunu Özbekistanlı Gulina Yusupova, lisans eğitimini Türkiye'nin 1995 yılında kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde tamamladıktan sonra öğretmenlerinin tavsiyesiyle yüksek lisans için Türkiye Burslarına başvurduğunu belirtti.

Yusupova, YTB'nin sağladığı Türkiye Burslarını kazandığını öğrendikten sonra büyük mutluluk yaşadığını dile getirerek, "Türkiye'ye geldiğimde ilk hedefim, kültürel çalışmalar yapıp, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirerek ileri taşımaktı. Şu anda bu hedefimin temelini Türkiye'de atmış oldum." dedi.



"Benim kalbimin yarısı Boşnak ise diğer yarısı Türk'tür"

Karadağ'da yaşayan ve eğitim amacıyla 2012'de Türkiye gelen Bosnalı Adela Baliç de bir yıl Türkçe hazırlık eğitiminin ardından lisans öğrenimine başladığını aktardı. Baliç, 1992-1995 yıllarında yaşanan Bosna Savaşı'nda, ailesinin önce Almanya'ya gittiğini, daha sonra ise Karadağ'a yerleştiğini anlattı.

Bosnalı Baliç, "Üniversite için önümde iki seçenek vardı, Almanya ya da Türkiye. Türkiye'de okumak için burs başvurularının olduğunu duydum, başvurdum ve kazandım. Tabii ki Türkiye'yi seçecektim çünkü Türkiye bizim diğer ailemiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilik bölümünden bu yıl itibariyle mezun olduğunu söyleyen Baliç, Türkiye'nin kendine kazandırdığı tecrübeyle ülkesine döneceğini fakat ayrıldığı için üzgün olduğunu vurguladı. Baliç, "Benim kalbimin yarısı Boşnak ise diğer yarısı Türk'tür. Gerçekten öyle çünkü burada sizin ve bizim kültürlerimiz birbirine çok benziyor." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'dan gelen Ahıska Türkü Ramziya Mamedova, Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü'nden 2017 yaz dönemi itibariyle mezun olduğunu belirterek, Türkiye'de eğitim gören kuzeninin tavsiyeleriyle Türkiye Burslarına başvurduğunu, bursu kazandığını öğrendiğinde çok sevindiğini dile getirdi. Mamedova, "Ülkeme döndüğümde yüksek lisansıma devam etmek istiyorum. Tarih bölümü öğrencisi olarak hayalim bütün Türkleri bir çatı altında toplamak." diye konuştu.

Türkiye'ye Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan eğitim almak için gelen Damir Spahic de Gazi Üniversite Pazarlama Bilim Dalı'nda yüksek lisans yaptığını kaydetti.

Spahic, "İyi ki Türkiye'ye gelmişim diyorum çünkü burada kendim adına çok şey kazandım, eğitim, tecrübe, dostlar, yeni arkadaşlar ve aslında kardeşler diyebilirim." ifadelerini kullandı.

YTB'nin eğitim olanaklarının yanı sıra ebru, gitar, sulu boya ve çini kursu gibi kendilerine birçok fırsat sunduğunu vurgulayan Spahic, katıldığı kurslar sayesinde Türkiye'ye dair çok fazla birikim sahibi olduğunu söyledi.



"Hedefim, Türkiye ile Afganistan arasında kültür köprüsü oluşturmak"

Afganistan'dan Türkiye'ye 2014'te gelen Ahmet Bilal Mustafa da bir yıl Türkçe hazırlık eğitiminin ardından Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansa başladığını anlattı. Mustafa, Türkiye Burslarından ülkesindeki arkadaşları aracılığıyla haberdar olduğunu ve başvuru tarihinin son gününde kayıt yaptırdığını söyledi.

Türkiye'de aldığı eğitim süresince farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduğunu ve bir hayat tecrübesi kazandığını belirten Mustafa, "Afganistan'a döndüğümde ilk hedefim, ülkem ile Türkiye arasında bir kültür köprüsü oluşturmak ve burada öğrendiklerimi Afganistan'da da uygulamak. Temel amaçlarımdan biri bu kültür bağını kurmak. İnşallah başaracağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Türkiye Bursları ve Türkiye mezunları

"Türkiye Bursları"na geçen yıl 172 ülkeden başvuru yapıldı.

Her yıl yaklaşık 5 bin öğrenci burs almaya hak kazanarak Türkiye'de eğitim görüyor. Bugün, 160 ülkeden 60 bin Türkiye mezunu var.