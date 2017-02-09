Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Türkoğlu Gazze'de

Gazze'yi ziyaret eden Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye ile bir araya geldiği bildirildi.

Heniye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in kontrolündeki Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçen Büyükelçi Türkoğlu, Heniyye ile bir araya geldi.



İkili, İsrail'in son günlerde Gazze'ye düzenlediği saldırılar ile Türkiye'nin Gazze'deki Filistin halkının yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesi için sarf ettiği çabaları ele aldı.



Görüşme sırasında Heniyye, Gazze'ye düzenlenen son saldırılara değinerek, İsrail'in gelecekte çok daha büyük krizlere yol açacak "aptalca davranışlarına" son vermesi gerektiğini belirtti.



Heniyye ayrıca "bazı İsrailli siyasetçilerin kendi iç krizlerini Gazze'ye bulaştırmasına" karşı uyarıda bulundu.