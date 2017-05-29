Özel harekatın sınırda devam ettirdiği operasyonlar sırasında Türkiye sızmaya çalışan 3 terörist son anda yakalandı.

Jandarma Özel Harekat, sıcak takip sonucu sınırdan Türkiye'ye sızmaya çalışan 3 teröristi etkisiz hale getirdi.



Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonlarda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist sınırdan geçmek üzereyken silahlarıyla birlikte yakalandı./Milliyet