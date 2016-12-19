Türkiye yarından itibaren yeni yağışlı sistemin etkisine girecek

Yurt genelinde yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girilecek. Yağışlar kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacak

Yurt genelinde yarından itibaren yağışlı hava sisteminin etkisine girilecek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, yarın kuzey kesimlerden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya çevreleri yarın yağışlı geçecek. Yağışlar kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacak.



Türkiye'nin büyük bir bölümünde görülecek yağışların çarşamba günü Marmara'nın kuzeydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise kar şeklinde görülecek.



Yağışlar, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde gerçekleşecek.



Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı perşembe günü yağışlı geçecek, yağışlar Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olmak üzere kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise kar şeklinde düşecek.



Yağışlı hava cuma günü ve hafta sonunda da yurdun büyük bölümünde sahillerde yağmur, iç kesimlerde kar olarak etkisini sürdürecek.



Hava sıcaklığı yağışla birlikte biraz artacak, ancak ülke genelinde mevsim normalleri altında olacak.



Soğuk havayla özellikle güney ve iç kesimlerde görülecek yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.