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Türkiye yürek titreten şiiri konuşuyor: Ben Anadoluyum

Türkiye yürek titreten şiiri konuşuyor: Ben Anadoluyum

Bingöllü Hacı Gürhan'ın yazdığı ve geçtiğimiz yıl yerel bir televizyonda seslendirdiği "Ben Anadoluyum" şiiri dinleyenleri duygulandırıyor.

​Malatya'da yerel yayın yapan ER-TV televizyonunda kendi yazdığı "Ben Anadolu'yum" adlı şiiri okuyan ve kısa sürede internette izlenme rekorlarına koşan Hacı Gürhan isimli vatandaşın şiiri paylaşım rekorları kırmaya devam ediyor.


 

Etiketler; #türkiye #ben anadoluyum şiiri #Bingöllü Hacı Gürhan
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