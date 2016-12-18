Türkiye yürek titreten şiiri konuşuyor: Ben Anadoluyum

Bingöllü Hacı Gürhan'ın yazdığı ve geçtiğimiz yıl yerel bir televizyonda seslendirdiği "Ben Anadoluyum" şiiri dinleyenleri duygulandırıyor.
Malatya'da yerel yayın yapan ER-TV televizyonunda kendi yazdığı "Ben Anadolu'yum" adlı şiiri okuyan ve kısa sürede internette izlenme rekorlarına koşan Hacı Gürhan isimli vatandaşın şiiri paylaşım rekorları kırmaya devam ediyor.
Bingöllü Hacı Gürhan'ın yazdığı ve geçtiğimiz yıl yerel bir televizyonda seslendirdiği "Ben Anadoluyum" şiiri dinleyenleri duygulandırıyor.