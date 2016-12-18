Türkiye yürek titreten şiiri konuşuyor: Ben Anadoluyum

Bingöllü Hacı Gürhan'ın yazdığı ve geçtiğimiz yıl yerel bir televizyonda seslendirdiği "Ben Anadoluyum" şiiri dinleyenleri duygulandırıyor.



​Malatya'da yerel yayın yapan ER-TV televizyonunda kendi yazdığı "Ben Anadolu'yum" adlı şiiri okuyan ve kısa sürede internette izlenme rekorlarına koşan Hacı Gürhan isimli vatandaşın şiiri paylaşım rekorları kırmaya devam ediyor.





