Türkiye'den Karlov kararı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla kritik bir toplantı gerçekleştiriyor.



Halep için bir araya gelen bakanların gerçekleştirdiği toplantıda dün akşam Ankara'da düzenlenen büyükelçi suikastı da gündeme geliyor. Toplantıdaki açıklamalardan satır başları şöyle:



RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV:



- Devlet başkanlarımızın dün ifade ettikleri gibi bu trajedi uluslararası terörizmle daha etkin bir şekilde mücadele etmemizi gerektiriyor. Bugünkü ikili toplantımız ve üçlü toplantımız; Suriye’deki çözüme, insani yardımın ulaşımının kolaylaştırılmasına, siyasi çözüme yönelik çalışmamıza katkı sağlayacaktır. Ve teröristlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.



ÇAVUŞOĞLU: İKİ TARAF DA YAPILMAK İSTENENİN FARKINDA



- Sayın Karlov iyi bir diplomat olmasının yanında harika bir insandı. Benim için iyi bir dosttu.



- İki taraf da yapılmak istenenin farkındadır.



- Sayın Putin’n önerisini Cumhurbaşkanımız tereddüt etmeden kabul etti. Sizin ve bizim uzmanlarımız birlikte çalışacaklar. Şeffaf bir şekilde bu terör saldırısının arkasında ne var ortaya çıkaracaklar.



- Elbette bu terör saldırısının hesabı da sorulacaktır.



"KARLOV'UN ADI SOKAĞA VERİLECEK"



- Kendisinin adını hem Ankara’da hem de yüreğimizde yaşatacağız. Büyükelçiliğinizi bulunduğu sokağa da Andrey Karlov’un adını vereceğiz.



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