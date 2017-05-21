Gelibolu'nun fethini sağlayan "Rumeli fatihi" Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey'in mezarı başında anma töreni yapıldı.

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 663. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gelibolu'nun fethini sağlayan "Rumeli fatihi" Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, mezarı başında anıldı.



Karainebeyli köyünde düzenlenen anma törenine, Eceabat Kaymakamı ve Gelibolu Kaymakam Vekili Bülent Yılmaz, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan ile Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar katıldı. Yetkililer, törende Ece Bey'in mezarına çiçek bıraktı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ece Bey'in biyografisi okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi.



Etkinlikler kapsamında yarın Lapseki ilçesi Çardak beldesinde Gazi Yakup Bey'in, Gelibolu ilçesi Bolayır köyünde de Gazi Süleyman Paşa'nın türbeleri ziyaret edilecek, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişi canlandırılacak.



Ece Bey



Gazi Süleyman Paşa, 1354 yılında Türklerin Rumeli'ye ayak basmasından sonra komutanlarından Ece Bey'i Gelibolu'yu almak üzere görevlendirdi. Paşa, daha sonra bu bölgenin yönetimini Ece Bey'e bıraktı.



Ece Bey'in ismi, önceleri "Maydos" olarak bilinen Eceabat ilçesine verildi.