Türkücü Mahmut Tuncer'in 5 yıla kadar hapsi isteniyor

İzmir'de söz ve müziği kendisine ait olan "Cincon" isimli eserin melodisinin Mahmut Tuncer tarafından kendisine hiçbir telif ücreti ödenmeksizin izinsiz olarak kullanıldığını iddia eden müzisyen, şarkıcıdan davacı oldu. Davacı avukatı Evren, "Yaptığımız suç duyurusunda, Tuncer ve albümün dağıtıcısı Özdemir Plak yetkilisinin 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ettik" dedi. Mahmut Tuncer de "Bütün Ankara parçaları birbirine benziyor. Ufak bir bölümü, nakarat bölümü benziyor. Biz birinin şarkısını kullanırsak, kişinin ismini yazıyoruz. 1 günlük sanatçı değiliz" diye konuştu.

İzmir'de avukatı aracılığıyla mahkemeye başvuran bir kişi, şarkıcı Mahmut Tuncer'in 2013 yılında çıkardığı albümdeki "Ankara" isimli eserin müziğinin kendisine ait olduğunu iddia ederek davacı oldu.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İzmir'de müzisyenlik yapan Bilgin Çetin, avukatı aracılığıyla İzmir Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesine verdiği dava dilekçesinde, "Cincon" isimli eserinin melodisinin şarkıcı Mahmut Tuncer tarafından kendisine hiçbir telif ücreti ödenmeksizin izinsiz olarak kullanıldığını ileri sürdü.



Avukat Eren Evren mahkemeye sunduğu dilekçede, müvekkiline ait eserin notalarının noterde çok önceden tescilli olduğunu, esere ait video klibin video paylaşım sitesi Youtube'da paylaşıldığını, Mahmut Tuncer'in 2013 adlı albümünde yer alan Ankara isimli parçada aynı melodiyi kullandığını ve müvekkilinin ismini göstermeden yayınladığını iddia etti.



Mahkemenin tayin ettiği bilirkişi İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Gökçe Okşan Eriş tarafından hazırlanan raporun sonuç bölümünde, maddi olguların tespit edildiğine ve 9 Mayıs 2016 tarihinde mahkemenin verdiği ara kararda raporun delil olarak kabul edildiği belirtildi.



Raporda yer alan ifadelere göre, "Tespit isteyene ait 'Cincon' adlı parça karşı tarafın Mahmut Tuncer 2013 adlı albümündeki 'Ankara' adlı parçası ile karşılaştırıldığında, ton, altyapı ve sözlerinin farklı olmasına karşın ana melodinin aynı olduğu ve her iki parçanın eser niteliği taşıdığı" görüş ve kanaatine varıldığı kaydedildi.



Raporda, iki eserin karşılaştırılarak dinlenildiği, aynı ölçülerde ara nağme ve melodilerin kullanıldığı, ana melodinin aynı olduğunun tespit edildiğine yer verildi.



Video paylaşım sitesinde "Bilgin Çetin-Cincon" adlı parçanın 27 Şubat 2011 tarihinde, "Mahmut Tuncer 2013-Ankara" adlı parçanın 25 Şubat 2014'de yayınlandığını ve her iki parçanın da halen yayınlanmaya devam ettiği belirtildi.



"5 yıla kadar hapis cezası talep ettik"



Bilgin Çetin'in avukatı Eren Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesince atanan bilirkişi tarafından müvekkile ait "Cincon" isimli eser ile Mahmut Tuncer'e ait "Ankara" isimli eserin ana melodi olarak aynı olduğunun tespit edildiğini belirtti.



Bilirkişi raporundan sonra sanatçı Mahmut Tuncer'e arabuluculuk teklif ettiklerini ancak bunun kabul edilmediğini savunan Evren, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığımız suç duyurusunda, Mahmut Tuncer ve albümün dağıtıcısı Özdemir Plak yetkilisinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71. maddesi uyarınca 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ettik." dedi.



"Bir günlük sanatçı değiliz"



Sanatçı Mahmut Tuncer ise suçlamalara ilişkin ifade vereceğini dile getirerek, "Bütün Ankara parçaları birbirine benziyor. Ufak bir bölümü, nakarat bölümü benziyor. Biz birinin şarkısını kullanırsak, kişinin ismini yazıyoruz. 1 günlük sanatçı değiliz. Kimin haklı kimin haksız olduğuna mahkeme karar verecek." diye konuştu.