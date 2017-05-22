İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 3'ü firari, 30'u tutuklu 86 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle savcılığa iade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON üye ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin üzerindeki inceleme işlemleri tamamlandı. Mahkeme heyeti, iddianamede eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle savcılığa iadesine karar verdi. Heyet, iadesinde Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) uyarınca “Kamu davasını açma görevine aykırılık” ve “Suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil toplanmadan düzenlenmediği” gerekçesiyle iddianamenin iade edilmesine hükmetti. Savcılık bu aşamada iadeye itirazda bulunacak ya da eksiklikleri tamamlayarak tekrar mahkemeye gönderecek.



30'U TUTUKLU 86 ŞÜPHELİ



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın firari şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, ayrıca 30'u tutuklu 86 şüpheli bulunuyor. İddianamede, firari şüpheliler FETÖ elebaşı Gülen, TUSKON Başkanı Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Günay hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıl hapis ve "örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik" suçlarından da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



80 KİŞİ İÇİN 7.5 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Şüphelilerden Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari'ye "örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 8,5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu diğer 80 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



MAL VARLIKLARI İÇİN TEDBİR İSTENDİ



İddianamede ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/1 ve CMK'nın ilgili maddesi kapsamında verdiği İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 18 Ağustos 2016'da onayladığı el koyma kararına göre, şüphelilere ait taşınmazların, ulaşım araçlarının, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarının, gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarının, kıymetli evraklarının, ortağı bulunduğu şirketlerdeki ortaklık paylarının, kiralık kasa mevcutları ve diğer mal varlığı değerleriyle şüphelilerden el konulan maddi değer taşıyan eşya ve paraların TCK'nın 54. ve 55. maddeleri uyarınca müsadere edilmesi isteniyor.



MASAK RAPOLARI DA DOSYADA



İddianamede, şüphelilerle ilgili sunulan deliller olarak da MASAK raporları, şüpheli ifadeleri, sorgu tutanakları ile "Boran", "Demir" ve "Berat" kod adlı gizli tanık anlatımları, TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu sandık kayıt ve hazirun listeleri, iletişim dinleme tutanakları, tanık Yüksel Yılmaz'ın beyanları, ihbar tutanakları, kayyum olarak atanan TMSF raporları, "ByLock" raporları, Bank Asya hesap dökümleri, Digitürk cevap yazısı, il dernekler müdürlüğünce gönderilen dernek üye kayıt listeleri ve sosyal paylaşım tespitleri yer alıyor.