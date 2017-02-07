Kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin rakibi...
Kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin rakibi...
Fikret Orman: Özür dileriz
Fikret Orman: Özür dileriz
Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan Varlık Fonu açıklaması
Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan Varlık Fonu açıklaması
Maçka Parkı'nda tünel inşaatı
Maçka Parkı'nda tünel inşaatı

Tutuklanması istenen İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. hakkında karar verildi

Savcılık, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.'nin 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan tutuklanmasını istemişti. Ö.C. hakkında karar verildi.

Tutuklanması istenen İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. hakkında karar verildi

Edinilen bilgiye göre bir uyuşturucu kuryesi geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda yakalandı.

Kurye ile bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin evine de polis baskın yaptı.

Eve yapılan baskında uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucunun ele geçirildiği evi kimin kiraladığını araştıran polis, emniyet müdür yardımcısı Ö. C. 'nin adına ulaştı.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı şüpheli Ö. C. bugün Bakırköy Adalet Sarayı'nda savcıya ifade verdi.

Savcı Ö.C'yi “Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #emniyet #istanbul
banner863
Önceki Haber
Djibril Cisse futbolu bıraktı!
Sonraki Haber
Muğla’da ele geçirildi, değeri 1 milyon TL
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.