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Uçak, rahatsızlanan yolcu için İstanbul'a indi

EasyJet Havayolları'nın Baf-Manchester seferini yapan tarifeli uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Uçak, rahatsızlanan yolcu için İstanbul'a indi

Edinilen bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Baf Havalimanı'ndan İngiltere'nin Manchester şehrine gitmek üzere havalanan EasyJet'in tarifeli uçağında bir yolcu, Türk hava sahasında bulunulduğu sırada rahatsızlandı.

Kaptan pilot, kule ile irtibata geçerek Atatürk Havalimanı'na acil iniş için izin istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, akşam saatlerinde İstanbul'a sorunsuz indi.

Sağlık ekipleri, uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale etti. Tansiyon düşüklüğü yaşadığı öğrenilen yolcunun durumunun iyi olduğu bildirildi.
 Uçak, daha sonra yolcularıyla Manchester'a hareket etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #EasyJet Havayolları #Baf-Manchester seferi #atatürk havalimanı
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