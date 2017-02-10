Ülke genelinde huzur ve güven uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 80 bin görevli ile ülke genelinde "güven ve huzur" denetimleri yapıyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 80 bin görevli ile ülke genelinde "güven ve huzur" denetimleri yapıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İli̇şki̇ler ve Protokol Dai̇re Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik birimleri bugün akşam saatlerinde 81 ilde koordineli olarak "sabit yol uygulaması" ve "umuma açık yer uygulaması" şeklinde 2 aşamalı denetim gerçekleştirdi.

Denetimleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay da Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla takip etti.

Açıklamada, uygulamalar esnasında, "temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik dengesine önem veren bir yöntemle mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleme düşüncesindekilerin caydırılması, aranan kişi ve araçların yakalanmasının" amaçlandığı vurgulandı.

Türkiye genelinde, 2 aşamalı gerçekleştirilen denetimlere, polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 13 bin 966 ekip, 17 hava aracı, 71 deniz aracı, 417 dedektör köpeği, 80 bin 88 görevli katıldı.

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