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Uludağ'da lodos ve sis tatilcileri olumsuz etkiledi

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı yeniden 2 metreye ulaşırken, dün sabah saatlerinden başlayan sis bugün de etkisini arttırarak devam etti. Şiddetli lodos nedeniyle teleferik seferleri de iptal edilirken, günübirlikçilerin akını nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

Uludağ'da lodos ve sis tatilcileri olumsuz etkiledi

Uludağ'da, sis ve yoğun kar yağışı etkili oldu. Dün 1 metre 80 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı bu gün 2 metreye ulaştı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar indiği Uludağ'da şiddetli lodos yüzünden teleferik seferlerine yarın sabaha kadar ara verildi.  
 
Sömestr tatili ve hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçiler de Uludağ'a akın etti. 

Jandarma ekiplerinin, Uludağ Yolu 8'inci kilometreden sonra zincirsiz araçları çevirdiği yolda yoğun sis, kar yağışı nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Birinci ve ikinci oteller bölgesi arasındaki yolu kullanan tatilciler de zor durumda kaldı. Bazı kayak pistleri de  sis ve fırtına sebebiyle kapatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #uludağ #lodos #Sis #tatil #kayak turizmi
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