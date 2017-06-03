Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Aluşboğazı bölgesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Operasyonun kararlıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.