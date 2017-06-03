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Uludere'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Uludere'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Aluşboğazı bölgesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonun kararlıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Etiketler; #şırnak #uludere
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