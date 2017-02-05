“Umut“un kimliği DNA testiyle belli olabilir

Rusya'da yaşayan Azeri asıllı Mustafaoğul, 16 sene önce 7 yaşındayken kaçırılan oğlunun Antalya'da 9 yıldır Gülsüm Kabadayı tarafından bakılan Umut olabileceğini iddia ederek DNA testi için başvuru yaptı

Rusya'da yaşayan Azeri asıllı İrade Mustafaoğul'un, 16 sene yıl 7 yaşındayken kaçırılan oğlunun Antalya'da 9 yıldır Gülsüm Kabadayı tarafından bakılan Umut olabileceği iddiasıyla DNA testi için başvuru yaptığı bildirildi.

Felçli olan Umut'un 9 yıldır bakımını üstlenen Gülsüm Kabadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'daki kayıpları arayan bir programa katılan Azeri İrade Mustafaoğul'un 16 sene önce 7 yaşındayken kaçırılan Kenan isimli oğlunu ararken, kendisine gösterilen fotoğraflara bakıp diğer iki oğluna çok benzettiği Umut'u görmek için yaklaşık 5 ay önce Antalya'nın Korkuteli ilçesine geldiğini anımsattı.

Kadının Rusya'ya döndükten sonra tercüman aracılığıyla kendisine her gün sosyal medyadan mesaj yazdığını anlatan Kabadayı, "Moskova'da savcılığa başvurmuşlar. Savcılık, Umut için 'Sizin çocuğunuz olabilir' demiş. Anneden, babadan, iki çocuktan, Kenan'ın diş fırçası ve bazı okul malzemelerinden DNA örneği almışlar. Süreç, ocak ayı başında başladı ve normalde altı ay sürebiliyormuş. Ancak hızlandırılırsa üç ayda da sonuç alınma ihtimali varmış." dedi.

Kabadayı, Mustafaoğul'un oğlu olduğuna inandığı Umut'un kan örneğinin Azeri kadın kendilerine ulaşmadan çok daha önce alındığını ifade etti.

Umut'un Mustafaoğul'la buluştuğu anda yaşananlardan bahseden Kabadayı, "Rusça konuştu, Umut ona güldü, ilk kez sağ elini kaldırıp sarıldı. Umut, Mustafaoğul'un büyük oğluna çok benziyor. Yaşı, her şey tutuyor. Şu an geriye bir tek DNA sonucu kaldı." diye konuştu.

Kabadayı, Umut'un bakımı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti devletinin her zaman yanlarında olduğuna dikkati çekti.

Umut'un annesinin bulunması halinde kararı devletin vereceğini dile getiren Kabadayı, şunları kaydetti:

"Benim için çok zor olacak. Umut'a 2008 yılından beri bakıyorum ama orada uzaklarda bir anne var. 16 yıldır evlat hasretiyle yanıyor. O da evladını arıyor. Bir sır perdesi... Herhalde düğüm böyle çözülecek. Bizim için Umut'un sağlığı önemli. Ben Umut'un koruyucu ailesiyim. Umut'un annesinin bulunması halinde onun ailesine bırakılıp bırakılmamasına ben karar veremem. "



"Umut"un hikayesi

Ağustos 2008'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören bir yakınına refakat eden Gülsüm Kabadayı, geçirdiği trafik kazası sonucu aynı hastanenin yoğun bakım servisinde kalan ve adı bile bilinmeyen gençle ilgilenmeye başlamıştı. Gence yaklaşık 2 ay gönüllü olarak bakan Kabadayı, vücudunun hiçbir yeri tutmayan, bilinci kapalı olan ve ismini "Umut" koyduğu genci evine götürerek ona sahip çıkmıştı.

Kabadayı, fiziki özellikleri ve Rusça şarkılara tepki verdiği için Umut'un Rus olduğunu düşünmeye başlamıştı. Kabadayı, bunun üzerine Rusya'daki bir televizyona konuk olmuş ve programdakiler tarafından ayakta alkışlanmıştı. Fedakarlığıyla dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen ve "yılın annesi" ödülleri de alan Kabadayı, Umut'u Samsun'daki bir özel rehabilitasyon merkezine götürmüş ve buradaki tedavinin ardından Umut, oturmaya ve başını dik tutabilmeye başlamıştı.

Kabadayı, bir süredir de elini kaldırabilen ve "anne" diyebilen Umut'a, Korkuteli ilçesindeki evinde bakmaya devam ediyor.