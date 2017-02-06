Üniversite öğrencileri dikkat: Oy kullanmak için bildirim yapılması gerekiyor

Bu haber üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor. Anayasa değişikliği için yapılacak halk oylaması tarihi henüz netleşmedi ancak okuduğu şehirde oy kullanmak isteyen üniversite öğrencilerinin elini çabuk tutması gerekiyor. Peki, ailelerinden uzakta, farklı şehirlerde okuyan milyonlarca üniversite öğrencisi, oy kullanabilmek için ne yapacak?

Referandum tarihi Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra, 60 günlük seçim takvimi işlemeye başlayacak. Seçmen listeleri de bu tarihten sonra ilan edilecek.



Tarih netleşmedi ancak okuduğu şehirde oy kullanmak isteyen üniversite öğrencilerinin acele etmesi gerekiyor.



Peki öğrencilerin ne yapması gerekiyor?



Öğrencilerin, okudukları şehirde oy kullanmaları için nüfus müdürlüklerine giderek kaldıkları adresi bildirmesi gerekiyor.



Eğer kiralık bir evde kalıyorsa, kira sözleşmesi veya herhangi bir fatura ile başvurabilir.



Bir akrabasının veya yakınının yanında kalıyorsa, ev sahibi ile birlikte nüfus müdürlüğüne gitmesi şart.



Yurtta kalanlar için ise durum farklı. Seçim takvimi açıklandıktan sonra öğrenci belgesi ve yurttan aldığı belge ile nüfus müdürlüğüne giderek işlemlerini yapabilir.



Bu işlemleri yapmayan üniversite öğrencileri, okudukları şehirde oy kullanamayacak.



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