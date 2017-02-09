Üniversite senatosu Samsunspor formasıyla toplandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu üyesi 55 akademisyen, Samsunspor'a destek amacıyla senato toplantısına takım formasıyla katıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Senatosu üyeleri, Samsunspor'a destek vermek amacıyla takımın formasıyla toplantıya katıldı.



OMÜ Senatosu, rektörlük binasında gündem içerikli toplantı gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç başkanlığında düzenlenen toplantıda 55 senato üyesi Samsunspor'un kırmızı-beyaz-siyah renklerden oluşan formasını giyerek yer aldı.



Açılışta konuşan Prof. Dr. Bilgiç, Samsunspor'a destek amacıyla toplantıya forma giyerek katıldıklarını söyledi.



Samsunspor'un düne ait başarılarını gelecekte de sürdürebilmesi amacıyla OMÜ Senatosu üyesi 55 akademisyenin kırmızı-beyaz-siyah renklerden oluşan forma giyerek toplantıya katılmasının bir ilk olduğuna dikkati çeken Bilgiç, ''Samsunspor zor günler geçiriyor. Vatanımız ve milletimiz için olduğu gibi Samsunsporumuz adına da zaman birlik ve beraberlik ile kenetlenme günüdür. Samsunspor'un düne ait başarılarının gelecekte de sürdürmesi gerektiğine olan inancımızı kaybetmedik. Bu amaçla üniversitemizin en üst akademik kurulu olarak takımımıza destek verme amacıyla böyle bir plan düşündük.'' dedi.



OMÜ'nün Samsunspor'un kuruluşunun 51. yılı dolayısıyla düzenlenen eşya piyangosuna 2 bin 500 bilet alarak katkı sağladığını da vurgulayan Bilgiç, konuşmasına şöyle devam etti:

''Samsunspor, hem şehrimizin en göz önünde olan kurumsal aktörlerinden biri hem de Samsun'un diğer aktörlerinin ortak paydalarından en önemlisi. Takımımız, bu şehrin ve bu şehir insanının heyecan, gurur ve moral kaynaklarının başında geliyor. Şehrimize yönelik kent kimliğinin ve aidiyet bağlarının oluşumunda da Samsunsporumuz hiç kuşkusuz en fazla ön plana çıkan değerlerden birini oluşturuyor. Şehrimizin bu güzide değeriyle daha fazla bütünleşmek, özdeşlik kurmak ve paylaşımda bulunmak adına elimizden geldiğince gayret göstermeliyiz. Çünkü Samsunspor tarihiyle ve misyonuyla bunu hak ediyor.''

Bilgiç, giydikleri formaların üzerinde bu yıl Samsun'da yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın reklamının yapıldığını da sözlerine ekledi.