İstanbul Bakırköy'de oturan iş adamı Dinçer Azaphan'ın evine giren 3 hırsız, ziynet eşyası ve paranın yanı sıra aralarında ayakkabı, imzalı Galatasaray formaları ve saatlerin de bulunduğu çok sayıda eşyayı alıp kaçtı.

Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Florya'da geçen çarşamba günü saat 15.00'te meydana gelen olayda işadamı, 3 yardımcı elemanının bulunduğu evinden spor yapmak için ayrıldı. Ardından lüks bir otomobille gelen şık giyimli 1'i kadın 3 hırsızdan biri, apartmanın güvenlik görevlisini oyaladı.







2 hırsız ise Azaphan'ın dairesinin kilidini kırarak içeri girdi. Zanlılar, evdeki 3 kişiye yakalanmadan içeride bulunan imzalı 10 Galatasaray forması, saatler, ayakkabılar gibi eşyalar ile bir miktar para ve ziynet eşyasını çalıp geldikleri lüks otomobille kaçtı. Çalınanların değerinin 200 bin TL olduğu belirtildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



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