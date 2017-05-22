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Ünlü mekan Reina yıkıldı

Yılbaşı akşamı terör saldırısının hedefi olan İstanbul'un ünlü gece kulüplerinden biri olan Reina, kaçak yapılaşmadan dolayı yıkıldı. Gece kulübü yetkilileri, yıkımı ve gerekçesini yıkım sırasında öğrendi.

İstanbul'un en ünlü gece kulüplerinden biri olan Reina yıkıldı.

Yıkımın, gece kulübünde imara aykırı yapılaşmaların tespiti üzerine gerçekleştirildiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni kararıyla yapılan yıkım işlemi sabah 06:00 sularında başladı ve yaklaşık 2 saat sürdü.

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Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Reina isimli eğlence mekanında mevzuata aykırı kısımlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümenince yıkım kararı alınmıştır" ifadeleri yer aldı. 

Reina yetkilileri de durumu yıkım sırasında öğrendiği belirtildi.

Yılbaşı akşamı terör örgütü IŞİD'in terör saldırısının hedefi olan gece kulübünde 39 kişi hayatını kaybetmişti. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #yıkım #istanbul #reina
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