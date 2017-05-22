Yılbaşı akşamı terör saldırısının hedefi olan İstanbul'un ünlü gece kulüplerinden biri olan Reina, kaçak yapılaşmadan dolayı yıkıldı. Gece kulübü yetkilileri, yıkımı ve gerekçesini yıkım sırasında öğrendi.

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