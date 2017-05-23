James Bond rolüyle tanınan İngiliz aktör Roger Moore 89 yaşında hayatını kaybetti

James Bond filmleriyle tanınan İngiliz aktör Roger Moore 89 yaşında hayatını kaybetti.



Moore'un ailesi tarafından yapılan açıklamada, ünlü aktörün kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybettiği bildirildi.



İsviçre'de ölen aktörün cenazesinin Monaco'da yapılacak özel bir merasimle defnedileceği kaydedildi.



"Sir" unvanı da taşıyan 89 yaşındaki Moore, gizli ajan James Bond karakterini canlandırdığı "Öldür ve Yaşa" ve "Altın Tabancalı Adam" filmlerinin de aralarında olduğu bir dizi Bond filmiyle tanınıyordu.



Moore, 1973-1985 yıllarında 7 Bond filminde başrol oynamıştı.



