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Ünlü yazar Beki İkala Erikli'nin katili tutuklandı

Ünlü yazar Beki İkala Erikli’nin katil zanlısı Sinem K. tutuklandı. Sinem K’nın ayrıca akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması kararlaştırıldı

Ünlü yazar Beki İkala Erikli'nin katili tutuklandı

İstanbul Beyoğlu’nda önceki akşam ofisine gitmek isterken asansör kapısında 3 kurşunla vurularak öldürülen ünlü yazar Beki İkala (Çukran) Erikli’nin katil zanlısı Sinem K.(31) Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Çağlayandaki İstanbul Adliyesinde savcılıkça sorgulanan Sinem K. ’kasten adam öldürme’ suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Nöbetçi hakimlik, ifade işlemlerinin ardından şüpheli Sinem K.’nın ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik ayrıca akli dengesi yerinde olmadığı ifade edilen şüpheli Sinem K.’nın akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise ne zamandan beri akıl hastası olduğunun bir sağlık kuruluşunun psikiyatri bölümünde tespit edilmesi kararlaştırdı.

 


Kaynak: İHA
Etiketler; #Ünlü yazar Beki İkala Erikli
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