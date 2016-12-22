Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik gözaltına alındı

FETÖ soruşturmaları sürüyor. Uşak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sait Çelik gözaltına alındı. Yapılan operasyonda Çelik ile birlikte 7 kişi daha yakalandı

0 0 0 0

Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Uşak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sait Çelik gözaltına alındı.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sürdürülen soruşturmaya ilişkin, ekipler kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik'in de yer aldığı 8 kişi yakalandı.



Operasyon kapsamında bir kişinin de arandığı öğrenildi.



Uşak Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.





ulusalkanal.com.tr

Kaynak: