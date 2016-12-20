Uşak’ta FETÖ’den 4 kişi tutuklandı

Uşak’ta FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik süren operasyonlar kapsamında geçen hafta gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişiden 4’ü tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, aralarında öğretmen, diş hekimi ve işadamlarının bulunduğu toplam 11 kişi, 'Fethullahcı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına” yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilmişti.



Şüphelilerden Hakan Bilge U., Sami U., Murat Y. ve Muhmur B. “Terör örgütüne üye olmak ve yardım etmekten” dolayı tutuklanarak ceza evine gönderildi.



6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, O.E. savcılık tarafından serbest bırakıldı

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