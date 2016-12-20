CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Uşak’ta FETÖ’den 4 kişi tutuklandı

Uşak’ta FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik süren operasyonlar kapsamında geçen hafta gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişiden 4’ü tutuklandı.

Uşak’ta FETÖ’den 4 kişi tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, aralarında öğretmen, diş hekimi ve işadamlarının bulunduğu toplam 11 kişi, 'Fethullahcı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına” yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerden Hakan Bilge U., Sami U., Murat Y. ve Muhmur B. “Terör örgütüne üye olmak ve yardım etmekten” dolayı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, O.E. savcılık tarafından serbest bırakıldı

Kaynak: İHA
Önceki Haber
İtfaiye ekibinden buz operasyonu
Sonraki Haber
Baykan Belediyesine kayyum atandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.