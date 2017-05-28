İstanbul Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nden yükselen isyanın nedeni işte bu merdivenler...
Mahallede bulunan tramvay durağının üst geçidi 2007 yılında yapıldı. Ancak yapım sırasında mahallede yaşayan engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlar gözardı edildi.
Topkap - Habipler hattı olarak da bilinen T4 metro hattında toplam 22 durak yer alıyor. Bu durakların 21'i "Engelli erişimi"ne açık. Yani asansör veya yürüyen merdiven bulunuyor. Engelli erişimine kapalı tek istasyon da "Cumhuriyet Mahallesi" durağı.
Engellisinden yaşlısına, hastasından çocuğuna kadar hepsinin talebi aynı.
Mahalleli yaklaşık 10 yıldır üst geçide bir asansör ya da yürüyen merdiven yapılması için çok sayıda başvuru yapmış ancak hepsi sonuçsuz kalmış.
Mahalleli şimdi yasal başvuru yapmaya hazırlanıyor.
HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusalkanal.com.tr
14 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da hâlâ bazı üstgeçitler, engelli, yaşlı, hasta ve çocuklu aile için uygun değil. O yerlerden biri de Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi. Tramvay durağında bulunan bulunan üst geçidin dik ve uzun merdivenleri mahalle halkını canından bezdirdi. Bugüne kadar üst geçide asansör yapılması için sayısız başvuru yapan vatandaşlar, dertlerine çare bulunacak günleri bekliyor.
İstanbul Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nden yükselen isyanın nedeni işte bu merdivenler...