14 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da hâlâ bazı üstgeçitler, engelli, yaşlı, hasta ve çocuklu aile için uygun değil. O yerlerden biri de Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi. Tramvay durağında bulunan bulunan üst geçidin dik ve uzun merdivenleri mahalle halkını canından bezdirdi. Bugüne kadar üst geçide asansör yapılması için sayısız başvuru yapan vatandaşlar, dertlerine çare bulunacak günleri bekliyor.

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