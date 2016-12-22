Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın dede ocağına acı haber ulaştı

Karamanlı ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Fidanlık Caddesinde bulunan dede evine acı haberi, sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin dede evine ve mahalleye Türk bayrağı asıldı.Kaynak: AA
Haberi duyan şehit yakınları ve komşuları eve gelerek şehidin dedesi Ali İhsan Avcı ve Abdullah Avcı'yı teselli etmeye çalıştı.
Çavdır Kaymakamı Abdullah Şahin, Karamanlı Belediye Başkan Vekili Hüseyin Uğurel, Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, şehidin dede evine giderek, başsağlığı diledi.
Yılmaz'ın nişanlı olduğu öğrenildi.
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