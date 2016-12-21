Uzman Çavuş Oktay Durak'ın baba ocağına acı haber ulaştı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab ve çevresindeki çatışmalarda şehit edilen Uzman Çavuş Oktay Durak’ın (29) Yozgat’ın Çayıralan ilçesindeki babaevine acı haber ulaştırıldı.

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Şehidin acı haberi ilçeye bağlı Çukurören köyündeki babası Kemal Durak'a, İl Jandarma Komutanlığında görevli Yarbay Kadir Serdar Yoldaş ve diğer görevliler tarafından verildi.

Haberin duyulmasıyla evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, ailenin yaşadığı eve gelerek, taziyeleri iletti.

Bekar olan Durak’ın annesinin 25 yıl önce vefat ettiği belirtildi.

Yaklaşık 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan şehit Durak’ın asıl görev yerinin Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı olduğu, geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı’na katıldığı öğrenildi.

Çukurören köyü muhtarı Ali Atik, şehit Durak'ın Kayseri'deki komando birliğinde görev yaparken sık sık köye geldiğini belirterek, 6 aya yakındır kendisini göremediklerini ifade etti.

Acılarının çok büyük olduğunu anlatan Atik, "Bir evin tek evladıydı. Annesi vefat ettiğinde çok küçüktü. Onu şehit verdik. Vatanımız, milletimiz, devletimiz sağ olsun. Babası esnaftı, emekli oldu. Bir oğlu vardı onu da uzman olarak vatan görevine gönderdi. Başımız sağ olsun." dedi

Şehit Uzman Çavuş Durak’ın cenazesi Çukurören köyünde toprağa verilecek.