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Vali Demirtaş'tan şehit ailelerine taziye ziyareti

Adana Valisi Demirtaş, şehitler Kılıç ile Topal'ın ailelerini ziyaret etti

Vali Demirtaş'tan şehit ailelerine taziye ziyareti

 Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şehit Uzman Çavuş Gökhan Kılıç ve Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirtaş, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada şehit olan Kılıç'ın, merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret etti.
Burada şehidin babası Mehmet Kılıç ve yakınlarıyla görüşerek taziyelerini ileten Demirtaş, şehide Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi. Devletin bugüne kadar kendisine hizmet edenlerin sonuna kadar yanında yer alarak, onları yalnız bırakmadığını belirten Demirtaş, "Şehidimizin ailesi vakur şekilde, örnek duruş sergiliyor. Ben ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Baba Mehmet Kılıç da ziyaretten dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür ederek, "Vatan sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Vali Demirtaş, daha sonra şehit Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın Yüreğir'in Yenidoğan Mahallesi'ndeki baba ocağına gitti.
Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak ülkesi ve milleti için şehit olanların, milletin gönlünün en müstesna yerinde olduğunu vurgulayan Demirtaş, daima şehit ailelerinin yanında yer aldıklarını kaydetti.
Baba Salih Topal da başta Vali Demirtaş olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.
Ziyaretlerde, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel ve İl Jandarma Komutanı Fatih Yılmaz da hazır bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #şehit #Mahmut Demirtaş #adana
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