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Vali Kaymak askeri üs bölgesini ziyaret etti

Tunceli Valisi Osman Kaymak ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar askeri üs bölgesini ziyaret etti.

Vali Kaymak askeri üs bölgesini ziyaret etti

Tunceli Valisi Osman Kaymak ve 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Pülümür ilçesi kırsalında bulunan askeri üs bölgesini ziyaret etti.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Osman Kaymak'ın, devletin birlik ve bütünlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden zor koşullarda görev yapan kahraman askerleri ziyaret etmekten memnuniyet duyduğu belirtildi.

Askerlerin kaldığı çadırlarda incelemede bulunan ve operasyonlar hakkında komutanlardan bilgi alan Kaymak, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Kar kış demeden, gece gündüz zor koşullarda görev yapan kahraman güvenlik güçlerimizin teröristlere karşı mücadelesi aralıksız devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Amacımız vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir. Devletimizin bütün kurum ve kuruluşları bu yönde büyük gayret sarf etmektedir."
 


Kaynak: AA
Etiketler; #ziyaret #Tunceli Valisi Osman Kaymak #tunceli #pülümür
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