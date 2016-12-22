Valilik açıkladı: Yakalandı, tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.Kaynak: AA
Bu kapsamda Şemdinli'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edilen bir zanlı dün gözaltına alındı.
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