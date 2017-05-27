Van Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçenin Körüklü Vadisi'nde insansız hava araçları tarafından 10 kişilik terörist grubun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "27 Mayıs günü ilimiz Çatak ilçesi Körüklü Vadisi'nde insansız hava araçlarımızca tespit edilen 10 kişilik terörist grup saat 22.15 sularında bölgeye gelen F-16'larla ateş altına alınarak tamamı etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
Van'ın Çatak ilçesindeki operasyonda PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçenin Körüklü Vadisi'nde insansız hava araçları tarafından 10 kişilik terörist grubun tespit edildiği belirtildi.